В Сочи отражают атаку беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности.

Также чиновник призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать необходимые меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», – порекомендовал мэр.

Накануне вечером средства ПВО уничтожили 23 украинских дрона над регионами России. По информации министерства обороны РФ, БПЛА были уничтожены в промежутке с 20:00 до 23:00 мск. В ведомстве уточнили, что 11 беспилотников были сбиты над территорией Курской области, по пять дронов — над над территориями Воронежской и Брянской областей, еще два БПЛА уничтожили в Крыму.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.