Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В воинской части Дагестана произошел конфликт с применением оружия

«ЧП Кавказ»: три человека пострадали из-за драки в воинской части Каспийска

close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В одной из воинских частей Каспийска в Дагестане между двумя сослуживцами произошел конфликт на почве личной неприязни с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

В республиканскую больницу были доставлены три человека с травмами, среди которых огнестрельные ранения, ушибы и перелом челюсти. Сообщается, что всем пострадавшим от 20 до 25 лет.

Другие подробности инцидента неизвестны.

В конце июля в Белгороде произошла массовая драка военных на вокзале. Очевидцы сообщили, что группа военнослужащих связала бойца и избила его. Позже сослуживцы пострадавшего отбили его у агрессоров и усадили связанного в автомобиль. Информации о причинах конфликта не поступало.

В июне Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам заключения контрактника армии России за разбой и избиение бойца специальной военной операции. Военнослужащий во время прогулки с сослуживцами выпил семь банок «Ягуара» и избил кулаками спящего на скамейке мужчину, когда тот отказался отдавать ему свой недорогой смартфон. Врачи не сумели спасти пострадавшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами