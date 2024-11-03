В воинской части Дагестана произошел конфликт с применением оружия

В одной из воинских частей Каспийска в Дагестане между двумя сослуживцами произошел конфликт на почве личной неприязни с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

В республиканскую больницу были доставлены три человека с травмами, среди которых огнестрельные ранения, ушибы и перелом челюсти. Сообщается, что всем пострадавшим от 20 до 25 лет.

Другие подробности инцидента неизвестны.

В конце июля в Белгороде произошла массовая драка военных на вокзале. Очевидцы сообщили, что группа военнослужащих связала бойца и избила его. Позже сослуживцы пострадавшего отбили его у агрессоров и усадили связанного в автомобиль. Информации о причинах конфликта не поступало.

В июне Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам заключения контрактника армии России за разбой и избиение бойца специальной военной операции. Военнослужащий во время прогулки с сослуживцами выпил семь банок «Ягуара» и избил кулаками спящего на скамейке мужчину, когда тот отказался отдавать ему свой недорогой смартфон. Врачи не сумели спасти пострадавшего. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.