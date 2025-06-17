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Пьяный уклонист захватил арсенал с оружием в воинской части в Бурятии и открыл стрельбу

Baza: в Бурятии пьяный мужчина открыл стрельбу в воинской части
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Кяхтинском районе Бурятии пьяный мужчина заперся в комнате хранения оружия в воинской части и открыл стрельбу из автомата, ранив одного из военных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 15 июня на территории воинской части в городе Кяхта. 48-летний уклонист был доставлен в расположение части и содержался рядом с комнатой, где хранилось оружие. Около трех часов ночи он проник в арсенал, захватил его и устроил беспорядочную стрельбу из автомата.

На место прибыли сотрудники МВД, злоумышленник успел ранить рядового, который пытался с ним поговорить. У пострадавшего прострелены ноги. Спустя почти 10 часов переговоров мужчина сдался полицейским. Возбуждено несколько уголовных дел. Выяснилось, что нападавший был пьян.

До этого в Сахалинской области военный получил 7 лет колонии за два побега из части. В первый раз мужчина уехал из воинской части на Сахалине в город Оха 30 августа прошлого года. 10 ноября он опять самовольно оставил воинскую часть и проводил время по своему усмотрению в Южно-Сахалинске. Спустя 17 дней его снова задержали.

Ранее в Подмосковье пьяный дебошир ворвался в волонтерский центр СВО и избил пенсионера.

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