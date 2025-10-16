На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что власть в Константиновке захватили военные ВСУ

РИА Новости: после бегства администрации из Константиновки власть взяли ВСУ
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

После бегства администрации из Константиновки власть в городе захватили военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В связи с бегством константиновской администрации, командование ВСУ дает указание на самовластие со стороны военных», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что граждане, проживающие в Константиновке, вынуждены подчиняться украинским военным.

12 октября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что российские военные расширяют контроль на Константиновском направлении зоны специальной военной операции (СВО) и ведут бои на подступах к Константиновке.

В своем видеообращении глава ДНР также рассказал о зачистке территории южнее Клебан-Быкского водохранилища, а также о боях за Плещеевку и Иванополье. Пушилин добавил, что командование украинских войск продолжает перебрасывать подкрепление к Константиновке.

12 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие РФ зашли в Константиновку и начали бои на востоке города. По его словам, российские войска полноценно не закрепились в данном населенном пункте, но плотно работают над этим.

Ранее эксперт заявил, что продвижение ВС РФ в зоне СВО не приблизит переговоры.

