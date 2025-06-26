Участника украинского батальона «Айдар» осудили в России за участие в боях в ДНР

Суд приговорил участника «Айдара» к 13 годам колонии за участие в боях в ДНР

В Ростове-на-Дону суд приговорил участника запрещенного в России украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Южного окружного военного суда.

По материалам дела, Андрей Рыбак вступил в «Айдар» 15 июля 2024 года добровольно. Его назначили стрелком — помощником гранатометчика. Он получил форму, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. До конца ноября 2024 года мужчина участвовал в деятельности батальона на территории ДНР, в том числе в боевых действиях.

В итоге суд признал его виновным в участии в террористической организации. Рыбаку назначили 13 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

До этого Южный окружной военный суд вынес приговор участнику подготовки покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимиру Боднарю. Первую фигурантку дела о покушении на Аксенова Оксану Шевченко приговорили к 10 годам лишения свободы в мае текущего года.

Ранее суд дал больше 20 лет колонии украинцу за диверсии и подрыв платформы в Черном море.