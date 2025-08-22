В России осудили гранатометчика украинского нацбатальона «Айдар»

Южный окружной военный суд приговорил гранатометчика украинского нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Вячеслава Поповича к 27 годам лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Попович, имея российское гражданство, пересек границу в Белгородской области и перебрался на Украину. Весной 2024 года он вступил в «Айдар» и был направлен в одно из подразделений батальона в Донецкой народной республике (ДНР), где прошел обучение по обращению с оружием и взрывными устройствами и был назначен на должность гранатометчика.

После этого он участвовал в боевых действиях против российских военных на территории Донбасса. 20 мая 2024 года Попович попал в плен к бойцам Вооруженных сил РФ.

Суд признал его виновным и приговорил к 27 годам лишения свободы, первые пять из которых он проведет в тюрьме, а последующие — в колонии строгого режима.

В конце июня в Ростове-на-Дону суд приговорил участника «Айдара» Андрея Рыбака к 13 годам лишения свободы. Он добровольно вступил в нацбатальон 15 июля 2024 года. Его назначили стрелком — помощником гранатометчика. Он получил форму, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. До конца ноября 2024 года мужчина участвовал в деятельности батальона на территории ДНР, в том числе в боевых действиях.

Ранее в России осудили украинца за диверсии и подрыв платформы в Черном море.