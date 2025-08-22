На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России осудили гранатометчика украинского нацбатальона «Айдар»

РИА: военный суд дал гранатометчику нацбатальона «Айдар» Поповичу 27 лет колонии
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Южный окружной военный суд приговорил гранатометчика украинского нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Вячеслава Поповича к 27 годам лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года Попович, имея российское гражданство, пересек границу в Белгородской области и перебрался на Украину. Весной 2024 года он вступил в «Айдар» и был направлен в одно из подразделений батальона в Донецкой народной республике (ДНР), где прошел обучение по обращению с оружием и взрывными устройствами и был назначен на должность гранатометчика.

После этого он участвовал в боевых действиях против российских военных на территории Донбасса. 20 мая 2024 года Попович попал в плен к бойцам Вооруженных сил РФ.

Суд признал его виновным и приговорил к 27 годам лишения свободы, первые пять из которых он проведет в тюрьме, а последующие — в колонии строгого режима.

В конце июня в Ростове-на-Дону суд приговорил участника «Айдара» Андрея Рыбака к 13 годам лишения свободы. Он добровольно вступил в нацбатальон 15 июля 2024 года. Его назначили стрелком — помощником гранатометчика. Он получил форму, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. До конца ноября 2024 года мужчина участвовал в деятельности батальона на территории ДНР, в том числе в боевых действиях.

Ранее в России осудили украинца за диверсии и подрыв платформы в Черном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами