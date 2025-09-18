Гособвинение запросило для 18 участников нацбатальона «Айдар» сроки от 20 лет

ТАСС: прокурор запросил для 18 участников батальона Айдар до 24 лет заключения

Гособвинение запросило для 18 участников нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России), обвиняемых в насильственном захвате власти и других преступлениях до 24 лет лишения свободы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя суда.

«Прокурор попросил для подсудимых от 20 до 24 лет лишения свободы, с отбыванием первых 6 лет в тюрьме», — сказали агентству.

Фигурантам дела вменяют несколько статей, в их числе изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики (ДНР) (ч. 4 ст. 34, ст. 323 УК ДНР), а также участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 234 УК ДНР).

В конце июня в Ростове-на-Дону суд приговорил участника «Айдара» Андрея Рыбака к 13 годам лишения свободы. Он добровольно вступил в нацбатальон 15 июля 2024 года. Его назначили стрелком — помощником гранатометчика. Он получил форму, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. До конца ноября 2024 года мужчина участвовал в деятельности батальона на территории ДНР, в том числе в боевых действиях.

Ранее в России осудили украинца за диверсии и подрыв платформы в Черном море.