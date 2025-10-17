Марочко: ВС РФ более чем на километр продвинулись вдоль реки Лиман

Российские бойцы в результате успешных наступательных действий в районе Боровской Андреевки в Харьковской области продвинулись вдоль реки Лиман более чем на один километр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ после взятия под контроль Боровской Андреевки продолжили развивать успех в южном, западном и северо-западном направлениях. Им удалось улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта, а также расширить зону контроля.

«В результате прорыва оборонительной линии противника российские передовые отряды продвинулись более чем на один километр вдоль реки Лиман и закрепились на новых позициях», — отметил Марочко.

13 октября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Боровскую Андреевку в Харьковской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Запад».

16 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что ожидает, что российские бойцы в ближайшее время возьмут под контроль Купянск и Волчанск.

Ранее в Харьковской области заявили о многочисленных случаях дезертирства в рядах украинских войск.