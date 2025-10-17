На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Марочко рассказал о продвижении ВС РФ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ более чем на километр продвинулись вдоль реки Лиман
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы в результате успешных наступательных действий в районе Боровской Андреевки в Харьковской области продвинулись вдоль реки Лиман более чем на один километр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

Он рассказал, что подразделения Вооруженных сил РФ после взятия под контроль Боровской Андреевки продолжили развивать успех в южном, западном и северо-западном направлениях. Им удалось улучшить свое тактическое положение на данном участке фронта, а также расширить зону контроля.

«В результате прорыва оборонительной линии противника российские передовые отряды продвинулись более чем на один километр вдоль реки Лиман и закрепились на новых позициях», — отметил Марочко.

13 октября министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Боровскую Андреевку в Харьковской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Запад».

16 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что ожидает, что российские бойцы в ближайшее время возьмут под контроль Купянск и Волчанск.

Ранее в Харьковской области заявили о многочисленных случаях дезертирства в рядах украинских войск.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами