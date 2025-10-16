На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше призвали бить Tomahawk по российским НПЗ

Глава МИД Польши Сикорский: Tomahawk можно бить по российским НПЗ
militaeraktuell.at

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал поставку американских дальнобойных ракет Tomahawk Украине для ударов по России. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В публикации отмечается, что Сикорский опроверг высказанные российской стороной опасения, что поставки американских крылатых ракет на Украину будут излишней провокацией. По его мнению, Tomahawk можно использовать для нанесения ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

«Россия — огромная страна, а это значит, что у нее недостаточно средств противовоздушной обороны для защиты всех целей», — полагает глава МИД Польши.

В начале октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, поставки ракет приведут к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее Путин заявил об усилении ПВО РФ в ответ на возможные поставки Tomahawk Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
