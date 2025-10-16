На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ стали применять новый вид БПЛА в Днепропетровской области

РИА Новости: ВСУ применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области
Evgeniy Maloletka/AP

Украинские военные применяют новый вид БПЛА в Днепропетровской области. Об этом рассказал РИА Новости боец с позывным «Мироха».

«У нас украинская новинка - беспилотник «Глазки». Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества...», — сказал он.

Российский военный пояснил, что такие дроны весят меньше, чем его аналоги. Они поднимаются выше и достаточно долго могут висеть в воздухе.

Подобные виды беспилотников ВСУ стали задействовать из-за высоких потерь стандартных БПЛА.

До этого сообщалось, что Евросоюз планирует запустить совместные проекты в сфере беспилотников и противовоздушной обороны (ПВО) в рамках пятилетней программы перевооружения. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, предполагается увеличение доли совместных оборонных закупок стран Европейского союза с текущих 20% до 40% к концу 2027 года.

30 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине несколько миллиардов евро на разработку беспилотников.

Ранее в Курской области обезвредили около сотни ударных украинских дронов.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

