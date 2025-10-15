В Госдуме заявили, что Россия будет отвечать ударами по США в случае атак Tomahawk вглубь страны

Поставки американских дальнобойных ракет Tomahawk на Украину усугубят конфликт, однако не повлияют на фронтовую обстановку. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что в случае ударов этими ракетами по России американские военные станут участниками боевых действий.

«Любому здравомыслящему человеку — будь то демократ, республиканец или даже коммунист — понятно, что новые поставки оружия одной из сторон усугубляют конфликт. Сейчас речь идет о ракетах Tomahawk, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками — и во время полета никто не сможет определить, несет она такой заряд или нет. Кроме того, даже передавая эти комплексы своим союзникам по НАТО, Соединенные Штаты всегда сохраняли над ними собственный контроль. Значит, и сейчас, если такие ракеты появятся у ВСУ, стрелять ими по российской территории будут американские военные. Это непосредственное участие в боевых действиях — все равно что наши ракетчики открыли бы огонь по США с территории Кубы, Венесуэлы или Мексики. На общую фронтовую обстановку, правда, это вряд ли всерьез повлияет — как бывало и раньше с другими типами западного оружия. Каждый из них на Украине ждали как вундер-ваффе, способное переломить ситуацию, но потом горели Leopard, Abrams и сбитые истребители F-16. То же самое будет и с расчетами Tomahawk, а сами ракеты старые, еще из начала 1980-х, и наше ПВО давно научилось с ними справляться», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что в ответ на удары Tomahawk Россия вынуждена будет бить по суверенной территории США.

«Другой вопрос, что стопроцентной ПВО никогда не бывает. И если «Томагавки» будут разрушать наши города, мы будем вынуждены отвечать по суверенной территории Соединенных Штатов, ее кораблям или военным базам. Но насколько это им нужно, пускай они судят сами. Потому что никто закрывать на это глаза не будет», — добавил он.

14 октября газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Позднее New York Times писала, что передача Украине Tomahawk приблизит США к прямой конфронтации с Россией, а для запуска ракет Украине потребуется американская армейская пусковая установка Typhon.

