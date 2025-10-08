Декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян в беседе с Tsargrad.tv признался, что раньше думал, будто европейские «ястребы» обслуживают внешнеполитическую повестку США в целом, однако изменил свою точку зрения на этот счет.

«Это Демократическая партия США и глобалисты, которые в настоящий момент свой центр тяжести пока что перенесли на территорию Европы. В надежде на ближайших промежуточных выборах грохнуть республиканцев, а после этого грохнуть их уже и на президентских выборах и затем опять вернуться к своей старой пластинке», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что если бы лидеры стран Евросоюза и Великобритании заботились исключительно о благосостоянии своих народов, они не стали бы совершать ошибку в начале специальной военной операции на Украине. В феврале 2024 года, по его словам, они не должны были отворачиваться от Москвы и наперебой вводить санкции.

Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор до этого заявил, что жители Европы не желают диктата глобалистов, они не хотят, чтобы ими управлял Брюссель, поэтому не исключено, что в ЕС произойдет «революция».

По словам офицера, складывающийся миропорядок говорит о постепенном распаде Евросоюза из-за отсутствия единства среди государств-членов относительно ряда внешнеполитических вопросов.

Ранее Макрона раскритиковали за обсуждение войны с Россией вместо внутренних проблем.