Россия и Белоруссия подписали программу партнерства в военной области

Белоусов: Москва и Минск подписали программу военного партнерства на 5 лет

Россия и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере на пять лет. Об этом заявил российский министр обороны Андрей Белоусов, пишет РИА Новости.

15 октября прошло заседание совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии, на котором было подписано 14 документов.

«В том числе программа стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Беларусь в военной области на очередной пятилетний период», — сказал Белоусов.

На заседании министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Европа увеличивает свой ядерный потенциал, формирует независимый от США и Североатлантического альянса ядерный компонент.

В мае Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции.

Ранее в МИД Белоруссии объяснили значение размещения «Орешника» в республике.