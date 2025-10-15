На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МО Белоруссии: ЕС формирует независимый от США и НАТО ядерный компонент

Хренин: ЕС формирует независимый от США и НАТО ядерный компонент
Европа увеличивает свой ядерный потенциал, формирует независимый от США и Североатлантического альянса ядерный компонент. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии оборонных ведомств России и Белоруссии, передает ТАСС.

»[Европейскими странами] повышается ядерный потенциал. Модернизируются арсеналы тактического ядерного оружия. Формируется новый, независимый от Соединенных Штатов и НАТО общеевропейский ядерный компонент», — уточнил он.

13 октября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс приступил к ежегодным учениям Steadfast Noon по отработке ядерного сдерживания, но настоящее ядерное оружие в них не задействовано. Всего в маневрах принимают участие 71 самолет и две тысячи военнослужащих из 14 стран альянса. Основной базой станет авиабаза Волкель в Нидерландах с вспомогательными элементами на базах в Великобритании и Бельгии.

Ранее стало известно, что Финляндия готовит новую базу для истребителей, способных нести ядерное оружие.

