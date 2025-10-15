На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские средства ПВО за сутки перехватили более 140 украинских дронов

Минобороны РФ: системы ПВО за сутки сбили восемь бомб и 142 беспилотника ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки перехватили и уничтожили более 140 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что всего с начала боевых действий украинские войска потеряли 90 281 дрон.

14 октября в Минобороны РФ заявили, что системы ПВО за сутки ликвидировали 195 беспилотников ВСУ и 10 управляемых авиационных бомб. Кроме того, были уничтожены шесть снарядов от реактивной системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.

За два дня до этого российский военный с позывным «Дава» рассказал, что бойцы Вооруженных сил РФ подбили робота украинских войск в районе села Попов в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, командование украинских войск в дождливый день зачем-то направило на этот участок фронта пехоту с одним бронетранспортером M113. Затем к позиции ВСУ подъехала роботизированная платформа с провизией, но российские военные уничтожили ее, сбросив снаряд с беспилотника.

Ранее в ДНР российские артиллеристы уничтожили пункты управления дронами в ближнем тылу ВСУ.

СВО: последние новости
