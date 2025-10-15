На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали последствия передачи Киеву систем Typhon

NYT: передача Киеву систем Typhon приблизит США к прямой конфронтации с РФ
militaeraktuell.at

Передача Киеву ракетного комплекса средней дальности Typhon приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Авторы подчеркивают, что Typhon необходим для запуска крылатых ракет Tomahawk.

»[Передача Typhon стала бы] шагом, который, по словам военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией», — говорится в публикации.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что продажа Киеву Tomahawk будет означать качественно новый уровень эскалации.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер говорил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk якобы поставит под угрозу энергетические объекты на территории России и может побудить президента Путина сесть за стол переговоров.

Уитакер вновь подчеркнул, что конфликт должен прекратиться, однако Москва якобы не намерена отказываться от «максималистских целей». Ракеты Tomahawk – одна из возможностей «для достижения мирного соглашения», считает он.

Ранее в Совфеде рассказали о дилемме Трампа из-за ракет Tomahawk для Украины.

