РИА Новости: солдаты ВСУ сдаются в плен под Купянском с помощью бота

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен под Купянском при помощи бота. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир группы БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии с позывным «Контора».

«Разбрасываем (агитлистовки — прим. ред.), расчеты разбрасывают их над позициями противника, как озвучивают определенные подразделения, которые занимаются приемом заявок с той стороны. Обратная связь имеется», — заявил он.

По словам солдата, в боте украинским военным уже дают все инструкции, куда идти и как сдаваться.

Накануне дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили группу военных республики, которые хотели сдаться в плен в Харьковской области.

11 октября в российских силовых структурах заявили, что командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что их подчиненные не пойдут в бой, и заявили им, что отправляют их на ротацию, тогда как в действительности послали на штурм. Источник не уточнил, о каком участке фронта идет речь.

Ранее немецкий врач рассказал о проблемах ВСУ на фронте.