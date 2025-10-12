Силовики заявили об уничтожении группы военных ВСУ украинскими дронами

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили группу военных республики, которые хотели сдаться в плен в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На одном из участков фронта в Харьковской области группа украинских военнослужащих, которая долго была без провизии и поддержки командования, уничтожена дронами ВСУ. Они пытались выйти на нашу сторону (на связь с ВС России — «Газета.Ru»), но их накрыли собственные дроны», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что украинских дронов «было очень много». По их информации, в результате удара ВСУ потеряли минимум шесть военных.

Накануне в российских силовых структурах заявили, что командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что их подчиненные не пойдут в бой, и заявили им, что отправляют их на ротацию, тогда как в действительности послали на штурм. Источник не уточнил, о каком участке фронта идет речь.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как попал под огонь украинских БПЛА «Баба-Яга».