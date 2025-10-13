Немецкий врач Вайгель: у ВСУ серьезные проблемы на всех направлениях фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности на всех участках фронта — от материального обеспечения до невозможности противостоять российским беспилотникам. Об этом заявил немецкий врач Бастиан Вейгель в интервью газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад», — поделился впечатлениями медик.

По его словам, поставки для ВСУ регулярно срываются из-за точных атак российских дронов, которые обходят системы радиоэлектронной борьбы.

«Над некоторыми участками фронта столько дронов, что транспорт вообще не может передвигаться», — отметил Вейгель.

Врач также сообщил о кадровых проблемах: многие бойцы находятся на передовой более двух лет без ротации, остро не хватает квалифицированных медиков, а солдаты не обучены основам первой помощи.

8 октября сообщалось, что группа военнослужащих ВСУ под Купянском оказалась в критическом состоянии из-за отсутствия питания и воды, что сделало невозможным их использование в боевых операциях.

Ранее стало известно, что брошенные без припасов в Харьковской области бойцы ВСУ хотят сдаться в плен.