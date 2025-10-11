На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики сообщили об обмане командирами ВСУ своих подчиненных

РИА: командиры ВСУ обманом отправили подчиненных на штурм
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командиры 71-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) побоялись, что их подчиненные не пойдут в бой, и заявили им, что отправляют их на ротацию, тогда как в действительности послали на штурм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о каком участке фронта идет речь.

До этого сообщалось, что командование ВСУ на фоне стремительного продвижения группировки российских войск «Север» в Харьковской области в полной мере задействовало иностранный легион из пункта постоянной дислокации в столице региона.

Также стало известно, что Вооруженные силы России ударили фугасными авиабомбами по военнослужащим ВСУ, которые готовились к отправке на передовую у Старого Каравана в Донецкой народной республике.

Ранее президент Владимир Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
