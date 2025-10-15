На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Воронежской области сбили несколько дронов

Губернатор Гусев сообщил о нескольких сбитых БПЛА в Воронежской области
Stringer/REUTERS

В Воронежской области сбили несколько дронов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще несколько беспилотных летательных аппаратов», — рассказал чиновник.

Никто из людей не пострадал.

При этом угроза атаки БПЛА в Нововоронеже и Лискинском районе была отменена. Она действовала около двух часов.

Одновременно силы ПВО отразили массированную атаку дронов по Ростовской области. Дроны были сбиты в Чертковском, Миллеровском, Кашарском и Каменском районах. Сообщается об отсутствии последствий на земле и пострадавших.

14 октября глава Нижегородской области Никитин сообщил о повреждении объекта энергетики при атаке БПЛА.

Ранее в Курской области при атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадала женщина.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
