Эксперт Крапивник допустил, что платформы для Tomahawk уже находятся на Украине

Мобильные пусковые установки для американских крылатых ракет Tomahawk могут уже размещаться на территории Украины. Такое предположение высказал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в разговоре с mk.ru.

По словам эксперта, даже в случае размещения таких систем на украинской территории, доступ к ним будут иметь исключительно американские специалисты.

«Украинцев на пушечный выстрел не подпустят к этим установкам, даже кнопку не дадут нажать», — отметил Крапивник.

Эксперт также указал на проблему идентификации боеголовок.

«Какая в итоге прилетела боеголовка — фугасная, кассетная или ядерная — выяснится только после взрыва», — подчеркнул он.

В качестве возможного ответа России Крапивник предложил четко обозначить позицию.

«Как только первая ракета взлетит в сторону Москвы, Вашингтон прекращает существовать», — отметил эксперт.

По его мнению, такой подход может остановить эскалацию.

14 октября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk якобы поставит под угрозу энергетические объекты на территории России и может побудить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Уитакер вновь подчеркнул, что конфликт должен прекратиться, однако Москва якобы не намерена отказываться от «максималистских целей».

