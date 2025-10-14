В НАТО обсуждают смягчение правил применения вооружений против России

В настоящее время представители стран НАТО обсуждают возможное смягчение правил применения оружия в отношении России. Об этом сообщает итальянский портал Sky TG24 со ссылкой на источники.

«Чем больше национальных ограничений <...>, тем сложнее <...> оперативно реагировать. Мы продолжим вести переговоры внутри альянса, чтобы гарантировать, что, если их можно будет сократить, это будет сделано», — заявил на брифинге постпред США в НАТО Мэтью Уитакер.

Отмечается, что смягчение ограничений будет одной из тем встречи глав минобороны государств Североатлантического альянса, которая состоится 15 октября.

9 октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что союзники по НАТО обсуждают «более решительный ответ на все более провокационные действия Владимира Путина», в том числе путем размещения вооруженных дронов вдоль границы с Россией и смягчения ограничений для патрулирующих границы пилотов, чтобы они могли открывать огонь по российским самолетам. К чему это приведет — рассказал обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в Госдуме иронично ответили на угрозу НАТО сбивать российские цели.