Дрон ВСУ атаковал села в Курской области, есть погибшие

Хинштейн: при атаке украинских БПЛА погибла женщина и пострадал мужчина
Ashley Chan/Global Look Press

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по машине в селе Белица в Беловском районе Курской области, погибла женщина. В ходе удара беспилотника по селу Песчаное ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«FPV-дрон совершил атаку на автомобиль «Lada Granta» в селе Белица Беловского района. К огромной скорби, в результате удара погибла женщина 1979 года рождения. Самые искренние соболезнования родным и близким. Это страшное горе», — написал он.

В селе Песчаное Беловского района в результате атаки дрона ранен 49-летний мужчина. Он обратился к медикам самостоятельно, добавил глава региона.

Хинштейн также напомнил жителям о важности соблюдения мер безопасности.

12 октября ВСУ атаковали беспилотником деревню Гирьи Беловского района. В результате пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

В этот же день три человека получили травмы при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получила осколочные ранения. 47-летний мужчина был госпитализирован с места атаки в критическом состоянии.

Ранее в Курской области ограничили движение по трассе Рыльск-Льгов из-за атак дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
