Рогов объяснил, почему Сырский расформировал группировку войск «Днепр» во главе с Драпатым

Рогов: под Сырским зашаталось кресло, поэтому он устранил конкурента Драпатого
Офис президента Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский начал устранять возможных конкурентов, потому что под ним «зашаталось кресло». Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Под Сырским зашаталось кресло, и снятие Драпатого — это попытка устранить возможного конкурента», — сказал он.

По словам Рогова, ситуация в высшем командовании ВСУ напоминает «банку с пауками», которые грызут друг друга.

Эксперт считает, что Драпатый мог бы стать для президента Украины Владимира Зеленского более удобным главкомом, поскольку с еще большим рвением, чем Сырский, готов выполнить любой преступный приказ.

Рогов добавил, что в настоящее время Сырский пытается снизить популярность Драпатого в рядах среднего командного состава ВСУ.

6 октября издание «Украинская правда» сообщило, что Сырский расформировал группировку войск «Днепр». Журналисты отметили, что группировка отвечала за обширную часть фронта от Запорожья до Харьковщины. В течение восьми месяцев ей командовал генерал-майор Михаил Драпатый.

Отмечается, что все функции «Днепра» перейдут надструктурам, которые были созданы с появлением корпусов, и самим корпусам. Драпатый останется командующим Объединенных сил и переместится вместе со своей командой в Харьковскую область. При этом объем его полномочий сократится практически вдвое.

Ранее Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ.

