В Севастополе временно объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он.
Уже через 12 минут глава города также сообщил об отбое воздушной тревоги.
Он также сообщил, что до 22 часов в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия.
До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником деревню Гирьи Беловского района Курской области. В результате атаки пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.
12 октября три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получила осколочные ранения.
Ранее украинский дрон ударил по городскому автобусу в Горловке.