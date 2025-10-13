На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе временно объявляли воздушную тревогу

В Севастополе объявляли воздушную тревогу
true
true
true
close
Oleksii Holikov/Shutterstock

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он.

Уже через 12 минут глава города также сообщил об отбое воздушной тревоги.

Он также сообщил, что до 22 часов в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником деревню Гирьи Беловского района Курской области. В результате атаки пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

12 октября три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получила осколочные ранения.

Ранее украинский дрон ударил по городскому автобусу в Горловке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами