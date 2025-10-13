В Севастополе временно объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал он.

Уже через 12 минут глава города также сообщил об отбое воздушной тревоги.

Он также сообщил, что до 22 часов в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Качи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником деревню Гирьи Беловского района Курской области. В результате атаки пострадал 41-летний мужчина. Он был госпитализирован с обширной раной правого плеча.

12 октября три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на Беловский район. В результате удара 15-летний подросток получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левой кисти и обеих ног. 57-летняя женщина получила осколочные ранения.

Ранее украинский дрон ударил по городскому автобусу в Горловке.