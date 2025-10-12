Украинский дрон ударил по городскому автобусу в Горловке

Приходько: беспилотник ВСУ ударил по городскому автобусу в Горловке в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по городскому автобусу в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Дрон украинских террористов нанес удар по автобусу маршрута №2 в жилом массиве «Комсомолец» - Никитовский район Горловки», — заявил он.

О пострадавших пока не сообщалось.

Город Горловка Донецкой народной республики регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

6 октября глава города сообщил, что мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки ВСУ на населенный пункт. По его словам, инцидент произошел в Калининском районе города.

4 октября в результате атаки вражеских дронов пострадали сразу два местных жителя. Женщина получила ранения в центре города, вторым пострадавшим стал мужчина из жилого массива «Строитель».

Ранее хирургу оторвало руку и ногу при ударе БПЛА по автобусу в Горловке.