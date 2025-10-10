На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над администрацией Купянска подняли флаг России

На здании районной администрации Купянска Харьковской области вывесили флаг РФ
Shutterstock

Над зданием районной администрации города Купянска Харьковской области, где продолжаются бои, подняли флаг России. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта», опубликовав скрины с картографических онлайн-сервисов.

«Купянская районная администрация вывешен флаг Российской Федерации! 09.10.2025», — сказано в публикации.

9 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 2 500 бойцов в ходе сражений за Купянск. По информации канала, российским штурмовикам удалось продвинуться вглубь города на два километра.

Также SHOT сообщил о жестоких боях в этом населенном пункте, вызванных артиллерийскими дуэлями. В центральных районах наблюдаются перебои с водой, электричеством и продуктами.

7 октября глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки ВСУ на юге города Купянска.

Ранее подполье в Купянске помогло российским военным войти в город.

