Ганчев объяснил значение взятия Отрадного в Харьковской области

Российская армия, освободив село Отрадное (Харьковская область), расширяет контроль над территорией вдоль государственной границы. Об этом сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

«ВС РФ освобождено село Отрадное в Харьковской области. <...> предполагаем, что российская армия продолжит расширять контроль вдоль границы, преимущественно на восток», — сказал он.

По словам Ганчева, при таком раскладе у освободивших населенных пункт бойцов появится возможность расширить зону влияния, соединившись с уже действующими на этих территориях подразделениями.

6 октября Минобороны России сообщили, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» российские военнослужащие установили контроль над селом Отрадное.

После этого российские военнослужащие провели зачистку прилегающих к Отрадному территорий от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установили российский флаг на территории населенного пункта.

Ранее Минобороны показало видеокадры освобождения села в Харьковской области.