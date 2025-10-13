Над Крымом уничтожили украинские беспилотники

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 08:00 (мск) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

До этого в сводке оборонного ведомства сообщалось, что в ночь на 13 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских БПЛА. По данным ведомства, атаки фиксировались с 23:00 до 7:00 мск. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Крыма — 40 беспилотных аппаратов. Кроме того, 26 беспилотников сбили в Астраханской области, 19 — над Черным морем.

В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу. При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Крыму предупредили о фейковых вбросах в соцсетях во время атаки дронов.