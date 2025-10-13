На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над Крымом уничтожили украинские беспилотники

Минобороны: силы ПВО за час сбили 16 беспилотников ВСУ над территорией Крыма
true
true
true
close
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 07:00 до 08:00 (мск) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

До этого в сводке оборонного ведомства сообщалось, что в ночь на 13 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских БПЛА. По данным ведомства, атаки фиксировались с 23:00 до 7:00 мск. Наибольшее число дронов было сбито над территорией Крыма — 40 беспилотных аппаратов. Кроме того, 26 беспилотников сбили в Астраханской области, 19 — над Черным морем.

В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотник атаковал нефтебазу. При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Крыму предупредили о фейковых вбросах в соцсетях во время атаки дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами