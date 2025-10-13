В Крыму предупредили о фейковых вбросах в соцсетях во время атаки дронов

Украина начала массовые фейковые вбросы в социальных сетях одновременно с атакой беспилотников на Крым. Об этом предупредил советник главы полуострова Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Коллеги, просим не плодить сущности. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — написал Крючков.

Советник также напомнил об ответственности за съемку и публикацию материалов, связанных с последствиями атак беспилотников и работой систем ПВО.

В ночь на 13 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Феодосии в Крыму украинский беспилотный летательный аппарат атаковал нефтебазу. При этом, по предварительным данным, силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито более 20 беспилотников. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Днем 12 октября российские средства ПВО за два часа уничтожили над Крымом пять беспилотников ВСУ самолетного типа.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором США могут поставить Украине Tomahawk.