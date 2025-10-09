НАТО хочет провести учения на «неохраняемых» Россией участках границы

FT: НАТО может провести военные учения на границе с РФ для противостояния дронам

Страны НАТО могут провести военные учения на якобы «неохраняемых» Россией участках границы с Европой с целью противодействия беспилотникам. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Как пишет FT, союзники по НАТО обсуждают «более решительный» ответ на якобы действия РФ, в том числе путем размещения вооруженных беспилотных летательных аппаратов вдоль границы с Россией и «ослабления ограничений для пилотов», с тем чтобы они могли открывать «огонь по российским самолетам».

«Другой вариант - проведение военных учений НАТО на границе с Россией, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы», — говорится в сообщении издания.

10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.

Ранее фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении «гибридной войны» против Европы.