В Литве начались военные учения с тысячами солдат НАТО

В Литве начались учения с участием 3 тыс. солдат НАТО и 650 единиц техники
Global Look Press

Полевые тактические учения «Железный волк» стартовали в Литве, в них примут участие около трех тысяч солдат из восьми стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил Литвы.

Отмечается, что также в учениях будут задействованы порядка 650 единиц военной техники.

«В учениях примут участие около 3000 военных литовских военных и союзников из Бельгии, Чехии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Хорватии и Германии», — говорится в сообщении.

Недавно замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО у границ России принимают все более агрессивный характер. Он отметил, что риски эскалации российско-украинского конфликта очень велики.

Накануне издание The European Conservative писало, что после саммита стран Евросоюза (ЕС) стало ясно, что лидеры европейских государств не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее страна НАТО предложила проводить учения с отработкой применения ядерного оружия.

