На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мобилизационный возраст на Украине могут уменьшить в 2026 году

«Страна.ua»: мобилизационный возраст на Украине уменьшат до 23 лет
true
true
true
close
Mykola Miakshykov/Global Look Press

Мобилизационный возраст на Украине уменьшат до 23 лет, заявил командир батальона беспилотных систем 29-й отдельной зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Хам». Об этом сообщает «Страна.ua».

Военный утверждает, что уменьшение мобилизационного возраста произойдет в 2026 году.

«Не хватает людей, а удержать линию фронта без пехоты невозможно», — заявил командир батальона.

До этого командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что на Украине разработали план военной подготовки граждан в возрасте 16-18 лет с целью формирования «новой армии».

В августе депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о провале программы контрактного набора украинцев 18–24 лет в армию. Она призвала власти прекратить призыв молодежи, предупредив о риске демографической катастрофы. Депутат предложила сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее на Украине «мобилизовали» кота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами