На Украине разработали план военной подготовки граждан в возрасте 16-18 лет с целью формирования «новой армии». Об этом заявил командир разведывательного подразделения Вооруженных сил страны Денис Ярославский, пишет УНИАН.

«Мы должны подготовить новую армию — уже сейчас набирать 16-18-летних и через пять лет выпустить качественных военных», — сказал он.

По словам Ярославского, соответствующая программа уже подготовлена и представлена высшему командованию.

В августе депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о провале программы контрактного набора украинцев 18–24 лет в армию. Она призвала власти прекратить призыв молодежи, предупредив о риске демографической катастрофы. Депутат предложила сосредоточиться на дипломатическом урегулировании конфликта.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. Позже молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Мобилизация на Украине зачастую сопровождается применением насилия со стороны военкомов, что подтверждается многочисленными видеороликами в сети.

Ранее на Украине возросло число уклонистов, которые пытаются сбежать в Белоруссию.