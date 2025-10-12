Крым атаковали дроны

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за два часа уничтожили над Крымом пять беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 15:00 до 17:00.

С 12:00 до 15:00 над полуостровом ликвидировали еще один БПЛА. А с 09:40 до 12:00 силы противовоздушной обороны РФ уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

За минувшие сутки, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника Вооруженных сил Украины.

