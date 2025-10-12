Средства ПВО утром уничтожили еще пять беспилотников над двумя регионами

Силы противовоздушной обороны России уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака была отражена 12 октября с 09:40 до 12:00 по московскому времени. Четыре дрона были сбиты над Белгородской областью, еще один — над Курской.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. В Минобороны пояснили, что наибольшее количество целей — по 15 дронов — было сбито над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два беспилотника уничтожили над Смоленской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские войска уничтожили склад инженерных боеприпасов ВСУ в ДНР.