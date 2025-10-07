Взрывоопасные обломки БПЛА нашли на улице в российском городе

На улице Буденного в Липецке были обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, взрывотехники и представители экстренных служб уже работают на месте.

«Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР», — написал глава региона.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 184 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), запущенных по российской территории.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 62 беспилотника над Курской областью, 31 — над Белгородской и 30 — над Нижегородской. Кроме того, 18 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — в небе над Липецкой областью. В свою очередь, над территорией Калужской области сбито пять дронов, еще четыре беспилотника ликвидированы в воздушном пространстве над Тульской областью. По три БПЛА сбили над Ростовской и Рязанской областями, по два — в Брянской и Орловской областях, а также в Крыму. В Московском регионе силы ПВО сбили два дрона, один из которых направлялся на Москву. Также один беспилотник был сбит в небе над Вологодской областью.

Ранее в Ленинградской области осколки сбитого дрона повредили частные дома.