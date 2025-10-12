Украинские беспилотники сбили над Крымом и Белгородской областью

МО: средства ПВО уничтожили два беспилотника над Крымом и Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили по одному беспилотнику над Белгородской областью и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были уничтожены в период с 12:00 до 15:00.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки над территорией региона сбили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его информации, подразделения «Орлан» уничтожили над 18 беспилотников, а «БАРС-Белгород» — 16 дронов. Губернатор поблагодарил российских бойцов за эффективную работу.

По данным оборонного ведомства, российские средства ПВО за сутки сбили девять снарядов реактивной системы HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника ВСУ. В Минобороны подсчитали, что с начала специальной военной операции украинская армия лишилась 89 600 БПЛА.

Ранее стало известно, что США уже несколько месяцев помогают Украине бить вглубь России.