В нескольких муниципалитетах Липецкой области объявлена опасность БПЛА

Режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в шести муниципалитетах Липецкой области. Об этом заявили в главном управлении МЧС России по Липецкой области в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что режим опасности был введен в Красногорском, Данковском, Лебедянском, Лев-Толстовском и Чаплыгинском муниципальных районах, а также в Становлянском муниципальном округе.

12 октября в пресс-службе Минобороны России заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным российского оборонного ведомства, ВСУ с начала боевых действий лишились 89 600 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В утренней сводке Минобороны говорилось, что силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника. Отмечалось, что наибольшее количество целей — по 15 дронов — было сбито над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два беспилотника уничтожили над Смоленской областью.

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.