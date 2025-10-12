На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средства ПВО за ночь сбили более 30 украинских беспилотников над Россией

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 32 дрона над тремя регионами России
Inna Varenytsia/Reuters

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество целей — по 15 дронов — было сбито над территориями Белгородской и Брянской областей. Еще два беспилотника уничтожили над Смоленской областью.

Накануне в утренней сводке МО говорилось, что 42 из дронов сбили в ночь на 11 октября. Тогда военные уничтожили 19 беспилотников на Волгоградской областью, 15 — над Ростовской областью. Три дрона было сбито над Ульяновской областью, по два — над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, один — над Саратовской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.

Атаки БПЛА на Россию
