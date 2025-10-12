На Западе назвали срок возможного нападения России на НАТО

ISW: Россия может напасть на НАТО раньше 2036 года

Россия готовится к противостоянию с НАТО и может начать представлять реальную угрозу для Североатлантического альянса до 2036 года. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Россия уже вступила в «фазу ноль» — фазу информационно-психологической подготовки своей кампании по подготовке к возможной войне с НАТО в будущем», — отмечается в материале.

Эксперты считают, что после завершения спецоперации на Украине Россия сможет оперативно восстановить значительную часть вооруженных сил и сосредоточить их у восточных границ НАТО.

Кроме того, в докладе отмечается, что Россия разрабатывает новые тактики ведения боевых действий, включая операции без массового применения бронетехники и удары по тылам противника без полного контроля в воздухе.

В ISW считают, что странам НАТО следует заранее готовиться к отражению возможной угрозы со стороны РФ.

2 октября на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин назвал чушью заявление о том, что Россия якобы собирается нападать на блок НАТО. Глава государства убежден, что в этом вопросе «правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию».

Ранее на Западе сравнили обстановку в Европе с началом Первой мировой войны.