Президент Вьетнама оценил помощь, оказанную СССР

Каждый житель Вьетнама дорожит помощью, которую в прошлом оказал СССР. Об этом заявил вьетнамский президент Лыонг Кыонг в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Каждый житель Вьетнама дорожит той большой добросердечной помощью, которую нам оказывал Советский Союз и Россия раньше, когда мы боролись за свою свободу, и в настоящее время, когда мы строим свою страну», — сказал вьетнамский лидер.

Лыонг Кыонг добавил, что между Вьетнамом и Россией налажены братские отношения, которые были проверены временем.

Встреча Лыонг Кыонга с Путиным состоялась 3 сентября в Пекине. В ходе встречи президент России поздравил коллегу с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. 3 сентября Путин побывал на военном параде в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.