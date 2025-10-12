Доброволец из Британии Эйден Миннис, который вступил в ряды Вооруженных сил РФ, никогда не вернется на родину. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Я никогда не вернусь в Великобританию, поскольку, как я уже сказал, меня, скорее всего, посадят в тюрьму на всю жизнь или того хуже, возможно, убьют по милости какого-нибудь психопата при поддержке государства», — сказал он.

По его словам, он «уже объявлен законной военной целью».

До этого Миннис заявлял, что политическую элиту Великобритании необходимо привлечь к суду за военные преступления и преступления против человечности, произошедшие при ее попустительстве на Украине.

В начале октября Миннис сжег свой британский паспорт и отказался от гражданства Великобритании в поддержку России. Мужчина поделился, что не хотел, чтобы его налоги шли на боеприпасы и оружие для Украины. Он отметил, что больше не мог сидеть сложа руки и наблюдать за «демоническими действиями» — как со стороны Украины, так и со стороны Великобритании, поэтому он отправился на фронт добровольцем.

Ранее британец призвал вынести самые суровые приговоры воющим за ВСУ соотечественникам.