Политическую элиту Великобритании необходимо привлечь к суду за военные преступления и преступления против человечности, произошедшие при ее попустительстве на Украине. Об этом заявил РИА Новости уроженец королевства Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России.

По его мнению, поддержка Лондоном Киева объясняется тем, что британские власти видят в России угрозу, они так и не простили президента России Владимира Путина за то, что он избавился от их влияния на свою страну.

Миннис указал, что Великобритания всегда придерживалась антироссийской повестки, исповедовала расистские взгляды по отношению к своему народу.

В начале октября Миннис сжег свой британский паспорт и отказался от гражданства Великобритании в поддержку России. Мужчина поделился, что не хотел, чтобы его налоги шли на боеприпасы и оружие для Украины. Он отметил, что больше не мог сидеть сложа руки и наблюдать за «демоническими действиями» — как со стороны Украины, так и со стороны Великобритании, поэтому он отправился на фронт добровольцем.

Ранее британец призвал вынести самые суровые приговоры воющим за ВСУ соотечественникам.