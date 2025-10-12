На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одесской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Кипер: в Одесской области повреждена газовая и энергетическая инфраструктура
true
true
true
close
Telegram-канал «Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)»

В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, так же были разрушены объекты газовой инфраструктуры.

До этого сообщалось, что после ночного обстрела еще 70 тыс. жителей Одесской области вернули свет. Местные СМИ писали, что после взрывов часть Одессы и пригородов осталась без света. Воздушная тревога в регионе прошлой ночью длилась более двух часов.

Минобороны России ранее сообщило о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. Как заявили в ведомстве, массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями стали объекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

После удара ВС РФ на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины.

Ранее украинские власти заявили о повреждении энергообъекта на севере страны.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами