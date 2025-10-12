В Одесской области повреждены объекты критической инфраструктуры

В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

По его словам, так же были разрушены объекты газовой инфраструктуры.

До этого сообщалось, что после ночного обстрела еще 70 тыс. жителей Одесской области вернули свет. Местные СМИ писали, что после взрывов часть Одессы и пригородов осталась без света. Воздушная тревога в регионе прошлой ночью длилась более двух часов.

Минобороны России ранее сообщило о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. Как заявили в ведомстве, массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями стали объекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

После удара ВС РФ на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины.

Ранее украинские власти заявили о повреждении энергообъекта на севере страны.