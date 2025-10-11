На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последствия ночного обстрела Одесской области коснулись сотен тысяч украинцев

ДТЭК: после обстрела Одесской области без света остались более 311 тысяч домов
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

После ночного обстрела еще 70 тыс. жителей Одесской области вернули свет. Об этом сообщает в Telegram-канале ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания, крупнейший частный холдинг в энергетической отрасли Украины).

В компании отметили, что за 24 часа восстановили подачу электричества в 311 тыс. домов региона. Энергетики продолжают ремонт.

Утром глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области на юге Украины было повреждено энергетическое оборудование. Местные СМИ писали, что после взрывов часть Одессы и пригородов осталась без света. Воздушная тревога в регионе прошлой ночью длилась более двух часов.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что на многих объектах критической инфраструктуры в стране продолжается ликвидация последствий ударов ВС РФ. В Киеве бригады работали над восстановлением электроснабжения и подачи воды. Также были проблемы с подачей электричества в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях.

Ранее Зеленский намекнул на передачу Киеву ракет Tomahawk.

СВО: последние новости
