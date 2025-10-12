Украинские власти заявили о повреждении энергообъекта на севере страны

В Черниговской области на севере Украины поврежден энергообъект. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации Вячеслав Чаус.

По его информации, речь идет об объекте в районе города Нежина. Власти напомнили, что в связи предыдущими повреждениями объектов энергетики в регионе продолжают действовать графики отключений света.

Минобороны России ранее сообщило о массированной атаке на энергетическую инфраструктуру Украины. Как заявили в ведомстве, массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Целями стали объекты, обеспечивавшие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

После удара ВС РФ на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины.

Ранее в Киеве на фоне блэкаута изменили движение поездов метро.