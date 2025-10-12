В подконтрольной Украине части ДНР пропал свет

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой Народной Республики (ДНР) осталась без света . Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, повреждена энергетическая инфраструктура региона.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что на многих объектах критической инфраструктуры в стране продолжается ликвидация последствий ударов ВС РФ. В Киеве бригады работали над восстановлением электроснабжения и подачи воды. Также были проблемы с подачей электричества в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Сумской областях.

По мнению, украинского министра энергетики Артема Некрасова, Вооруженные Силы России (ВС РФ) изменили тактику атак на энергообъекты Украины. Он утверждает, что если два-три года под одновременный удар российских сил попадали крупные объекты передачи электроэнергии то сейчас ВС РФ «работают от региона к региону».

Ранее на Украине заявили об отсутствии защиты газовой инфраструктуры.