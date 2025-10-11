На Украине заявили о смене тактики атак российских войск на энергообъекты

Военные Вооруженных сил (ВС) России изменили тактику атак на энергообъекты Украины. Об этом заявил первый заместитель украинского министра энергетики Артем Некрасов, передает агентство УНИАН.

»[Российские военные] меняют свою тактику. Если два-три года назад они выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону», — сказал замглавы ведомства.

Некрасов добавил, что жителям Украины рекомендуется ограничить использование электроприборов, которые потребляют большое количество энергии.

10 октября после массированного удара Вооруженных сил России на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили об отсутствии защиты газовой инфраструктуры.